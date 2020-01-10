العراق يرفض ضرب «عين الأسد» ويستدعي سفير إيران

وكالات(صدى):

استدعت وزارة الشؤون الخارجية العراقية في بيان لها السفير الإيراني لإبلاغه رفض العراق ضرب قواعد عسكرية على أراضيه وأنه يعتبر الإجراء خرقا لسيادته.

ودعا البيان كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وأكد على استقلال العراق.

وأضاف البيان أن استدعاء المسؤول الإيراني يأتي في سياق الضربات الصاروخية الانتقامية التي شنتها طهران، الأربعاء، على قاعدة عين الأسد التي تتواجد داخلها قوات أميركية.

وكشفت صور من الأقمار الصناعية، الأضرار التي تسبب بها الهجوم الصاروخي الإيراني، على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.

وأظهرت الصور التي بثه موقع إذاعة ” إن بي آر ” الأميركية نقلا عن شركة بلانت للتصوير عبر الأقمار الصناعية، الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية من الجو، والتي كشفت عن إصابة عدد من حظائر الطائرات في القاعدة الجوية، والتي بدت خالية.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد كشفت نقلا عن مصدر وصفته بـ ” المهم ” ، أن إيران ” تعمدت ” عدم استهداف وإصابة منشآت مهمة في قاعدة ” عين الأسد “، صباح الأربعاء.

ونقلت عن مصدر ” مهم ” ، قوله “التقييم الأولى الذي أجري خلال الليل، وجد أن إيران تجنبت الهدف عمدا “.

ولم تخلف الضربة الإيرانية خسائر مهمة في القاعدتين، مما أثار تساؤلات بشأن مدى نجاعة العملية، وما إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الطرفين.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ذكرت في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة ” فوكس نيوز ” عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.