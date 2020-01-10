شاهد.. راغب علامة يٌثير الجدل بمغازلة أحلام: «مثل العروسان»

أميرة خالد(صدى):

انتشر فيديو للفنان اللبناني راغب علامة وهو يغازل الفنانة الإماراتية أحلام، والذي يبدو أنه فيديو من كواليس جولة برنامج ذا فويس .

وظهر راغب علامة على المسرح يغازل الفنانة أحلام ويشيد بإطلالتها وجمالها على المسرح .

وأمسك راغب بيد أحلام ورفعها الى الأعلى وأشار الى أنهما يبدوان كالعروسان لأنها ترتدي فستاناً أبيضاً وهو يرتدي بذلة سوداء.

وتساءل الجمهور عن حقيقة العلاقة بينهما وهل فعلا بينهما خلاف أم علاقتهما طبيعيىة أم كل هذا تمثيل.