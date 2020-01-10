شاهد.. أهلاوي يقرر تشجيع الهلال على الهواء بطريقة غريبة

نواف السالم(صدى):

كشف فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة إعلان شاب تحوله من تشجيع الأهلي لنادي الهلال.

وقال المٌشجع خلال إجراء مراسل لقاء معه في الشارع إنه يشعر بالتعب بسبب خسائر نادي الهلال ويرغب في أن يحتفل بالنصر؛ لذلك قرر تشجيع الهلال.

وعندما قال المراسل له إن الأهلي يلعب بصفوفه السومة، رد المشجع ليقول له «ياخي والهلال فيه غوميز».

وأشار عدد من الجمهور إلى أن المشهد قد يكون تمثيلي ليس له علاقة بالواقع وأنه مجرد مقطع طريف.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال هز شباك الأهلي بثلاثية في المباراة الأخيرة بينهما في إطار الجولة الـ11 المؤجلة من الدوري .