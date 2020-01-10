لحظة مروعة لارتطام طائرة بالغيوم تتجه لـ«الباحة»
تعرضت طائرة كانت تتجه من جدة إلى الباحة مؤخرًا إلى ارتطام مروع بالغيوم.
وكان يوثق أحد الركان مشهد السماء من الطائرة لحظة ارتطام الطائرة بالغيوم؛ حيث انتشرت حالة من الذعر والهلع بين الركاب.
ولم تسفر الواقعة عن خسائر أو أضرار بأي شكل من الأشكال؛ حيث مرت الطائرة بسلام بعد تخطي الغيوم.
مرخبا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 7 دقائق
اللي يبي يرتاح لايسافر للباحه بالطائره شي مروع مرع علي ونا ركبت طائرات اكثر من ٢٠ مره لكن لما جيت للباحه المرتين الاخيره عام ٢٧ كرهت اوووووم اووووم الطايره يارجل والله لأكرب سياره تدوب ع الارض ولا اطلع طايره ويحصل لي زي هذي المواقف المرعبه والمقلقه للغايه لما نزلت هميت اسجد لله سجدة شكر حصل لنا مثل هذولي ٥ مرات تكررت وبعدها اروح كعابي اوح نقل جماعي اروح بسياره بقطار بحمار بجمل ولا اطلع طايره توبه الله لايحوجني لها.