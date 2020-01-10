لحظة مروعة لارتطام طائرة بالغيوم تتجه لـ«الباحة»

الباحة(صدى):

تعرضت طائرة كانت تتجه من جدة إلى الباحة مؤخرًا إلى ارتطام مروع بالغيوم.

وكان يوثق أحد الركان مشهد السماء من الطائرة لحظة ارتطام الطائرة بالغيوم؛ حيث انتشرت حالة من الذعر والهلع بين الركاب.

ولم تسفر الواقعة عن خسائر أو أضرار بأي شكل من الأشكال؛ حيث مرت الطائرة بسلام بعد تخطي الغيوم.