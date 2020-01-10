غباء الإعلام القطري يفضحه.. اعتراف صريح بدعم الإرهاب الإيراني

نايف السالم(صدى):

تواصل قطر ومنصتها الإرهابية «الجزيرة» ممارستهم الملتوية؛ لتلميع صورة إعلامهم بعد أن سقطت أقنعتهم أمام الجميع.

وجاء حادث مقتل الإرهابي قاسم سليماني ليكشف الغباء القطري في التغطية الإعلامية البعيدة عن المحايدة والموضوعية.

وخصصت «الجزيرة» موظفيها لمحاولة تحسين صورتها عبر حساباتهم الخاصة على «تويتر» تزامنًا مع احتفال العالم العربي بمقتل الإرهابي قاسم سليماني وعدد من معاونيه، في محاولة بائسة لرفع نسبة المشاهدات.

ويقع الإعلام القطري في «غبائه» مع كل محاولة للنهوض مجددًا، فاستطاع موظفيها أن يؤكدون على دعم قطر اللامتناهي لممارسات إيران الإرهابية باعتراف صريح وواضح منهم.

فقال الإعلامي محمد الهاشمي الحامدي في تغريدة «هزلية» مثيرة للجدل : «تلعب قناة الجزيرة باللغة العربية وشقيقتها الإنجليزية دورًا هائلًا في إيصال صوت حكام إيران للعرب والعالم، فهي دعاية مجانية بمليارات الدولارات ».

وتابع :«لو كان للسعودية ومصر مشروع إسلامي وعربي عادل وكانتا على وفاق مع قطر، ولو بالحد الأدني، لكانت الجزيرة صوتًا لهما وليس لإيران».

وعلى الرغم من انفاق قطر مليارات الدولارات علي الدعاية المجانية عبر قناة الجزيرة باللغة العربية وشقيقتها باللغة الإنجليزية للتشكيك في المشروع الإسلامي العربي في المملكة ومصر، إلا أنها دائمًا ما تفضح سياستها في النهاية وتؤكد على أنها آداة للنظام الإيراني الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا أصدرت العديد من العقوبات ضد إيران ووضعت عدد لا يحصى من رموزها على قائمة الإرهاب؛ بعد ممارستها الإرهابية في المنطقة.