بالفيديو.. فتاة تستهبل مع عمال محل بأبها

خاص(صدى):

أثارت بائعة تعمل في إحدى المحلات بأبها جدلًا كبيرًا إثر قيامها بتصوير فيديو لها مع عمال أجانب.

وظهرت البائعة في الفيديو وهي تتعامل بطريقة غريبة مع العمال وغير لائقة حيث كانت تقوم بحركات «مائعة» لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع.

ونشرت البائعة الفيديو عبر موقع ” تيك توك ” الذي شهد تواجد عدد من العمال مختلفي الجنسيات أيضًا لديها.

وطالب المواطنون بسرعة محاسبة البائعة من قبل مكتب العمل والجهات المختصة.