انخفاض كبير في درجات الحرارة بمكة اليوم.. و«الشفا» تسجل 3 درجات تحت الصفر

مكة المكرمة(صدى):

كشف صالح الشيخي؛ خبير الطقس، عن توقعاته لدرجات الحرارة اليوم الجمعة بالمملكة، موضحًا أدنى درجات الحرارة التي ستسجّلها مكة المكرمة ومحافظاتها، بدءاً من فجر اليوم الجمعة والسبت.

مشيراً إلى أن أدنى درجة حرارة تحت الصفر ستبلغ ثلاث درجات تحت الصفر لمنطقة الشفا بالطائف.

وقال في تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” : توقعات درجات الحرارة فجر الجمعة 10 يناير -بمشيئة الله- على مكة المكرمة ومحيطها كالتالي: مكة المكرمة 11 درجة مئوية، وجدة 15 درجة، والطائف درجة واحدة، والهدا 1 تحت الصفر، والشفا وهي الأدنى على مستوى مكة بـ 3 درجات تحت الصفر.

وأضاف:في رابغ ستبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية، وفي الليث تسجل 16 درجة، وجاءت القنفذة الأعلى بين محافظات مكة بـ 17 درجة مئوية.