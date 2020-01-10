تشييع جثمان قتيلة «مشلحة صبيا» عقب 43 يوما من وفاتها

جازان(صدى):

مضى 43 يومًا على وفاة سيدة في قرية مشلحة بصبيا في منطقة جازان بطلقة وضربة في الرأس؛ حيث شيع جموع من المواطنين والمقيمين، مساء أمس الخميس، جثمانها، ودفنت في مقبرة الجوف.

وكانت قد اكتشفت التحقيقات، ارتكاب زوج الضحية للجريمة، وتم تصديق أقواله شرعاً بعدما اعترف بجريمته؛ فيما يعاني طفلهما اضطرابات نفسية كبيرة من جراء واقعة مقتل والدته وهو نائم إلى جوارها.

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