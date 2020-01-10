أوفيني يفسخ تعاقده مع الوكرة القطري ويختار الاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، أمس الخميس، عن فسخ البرازيلي برونو أوفيني، تعاقده مع نادي الوكرة القطري بالتراضي؛ مرجحًا كفة نادي الاتحاد الذي يرغب في ضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت التقارير، أن الاتحاد اقترب من حسم صفقة أوفيني، ومن المنتظر أن يصل إلى مدينة جدة خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع للفحص الطبي قبل التعاقد بشكل رسمي.

ومن المنتظر، أن يكون برونو أوفيني، هو ثاني صفقات نادي الاتحاد بالفترة الشتوية الجارية، بعدما تعاقد ” العميد” مع لاعب الوسط الأرجنتيني ليوناردو جيل.