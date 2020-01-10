أتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

طلال الغامدي(صدى):

فاز أتلتيكو مدريد لنهائي السوبر الإسباني على نظيره برشلونة بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مواجهات دور نصف النهائي من البطولة والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

وسجل هدف برشلونة ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان فيما سجل لـ”أتلتيكو مدريد” كوكي، ألفارو موراتا، أنخل كوريا وشهدت المباراة إلغاء هدفين لبرشلونة بعد الرجوع لتقنية “الفيديو”.

وسيواجه أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، ريال مدريد، الذي تغلب على فالنسيا (3-1)، في المباراة الأولى ضمن المربع الذهبي للمسابقة.