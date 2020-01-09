بالفيديو.. أحلام:« أنا أينما أحل يحل الخير معي!»
بعد يوم من دعوة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على وجبة غداء لها، قالت الفنانة الإماراتية أحلام:” إنها أينما تحل يحل الخير معها”.
وظهرت الفنانة الإماراتية في مركبتها الفارهة، وهي في طريقها لــــ” في سيتي ووك ” بدبي تلتقط لحظة هطول زخات من المطر وهي مبتهجة جداً.
وعلقت أحلام، قائلة:” مطر مطر مطر … مبروك عليكم الرحمة .. في سيتي ووك ” ،”أنا أينما أحل يحل الخير معي!”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90751 ] نشر منذ 4 دقائق
ياهملااالي ..
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ها المطر رحمه وخير من عند الله لعباده ماختصك الله فيها لكن من زيد الغرور كثرت الهرطقه