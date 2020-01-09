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بالفيديو.. أحلام:« أنا أينما أحل يحل الخير معي!»

بالفيديو.. أحلام:« أنا أينما أحل يحل الخير معي!»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

بعد يوم من دعوة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على وجبة غداء لها، قالت الفنانة الإماراتية أحلام:” إنها أينما تحل يحل الخير معها”.

وظهرت الفنانة الإماراتية في مركبتها الفارهة، وهي في طريقها لــــ” في سيتي ووك  ” بدبي تلتقط لحظة هطول زخات من المطر وهي مبتهجة جداً.

وعلقت أحلام، قائلة:” مطر مطر مطر … مبروك عليكم الرحمة .. في سيتي ووك ” ،”أنا أينما أحل يحل الخير معي!”.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ها المطر رحمه وخير من عند الله لعباده ماختصك الله فيها لكن من زيد الغرور كثرت الهرطقه

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