بالفيديو.. أحلام:« أنا أينما أحل يحل الخير معي!»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

بعد يوم من دعوة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على وجبة غداء لها، قالت الفنانة الإماراتية أحلام:” إنها أينما تحل يحل الخير معها”.

وظهرت الفنانة الإماراتية في مركبتها الفارهة، وهي في طريقها لــــ” في سيتي ووك ” بدبي تلتقط لحظة هطول زخات من المطر وهي مبتهجة جداً.

وعلقت أحلام، قائلة:” مطر مطر مطر … مبروك عليكم الرحمة .. في سيتي ووك ” ،”أنا أينما أحل يحل الخير معي!”.