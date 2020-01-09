بالصور.. موديل إيمان تشحذ همم الجماهير النصراوية قبل مواجهة الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

ظهرت طريقة مبتكرة للترويج والدعاية في عالم كرة القدم؛ حيث دخل الجنس الناعم إلى عالم الساحرة المستديرة بقوة بشكل مختلف من باب الدعاية بعدما كان الأمر مقتصرًا على الإعلاميين.

وروجت الفاشينيستا الشهيرة إيمان، المعروفة بحبها الشديد لنادي النصر؛ لمباراة العالمي أمام الاتحاد، غدًا الجمعة ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشحذت موديل إيمان، همم الجماهير النصراوية للإقبال على شراء تذاكر المواجهة المرتقبة أمام العميد؛ حيث عرضت 100 تذكرة عوائل وأفراد خاصة بالمباراة لجماهير النصر؛ فيما كانت قد ظهرت في مقطع فيديو سابق أهداها فيه اللاعب نور الدين مرابط باقة ورد، قالت عنها أنها ” أحلى ورد ” .