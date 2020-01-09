بالفيديو.. تعرف على الدور المؤثر للأمير محمد بن سلمان باتفاق المنطقة المقسومة 

خالد الظفيري(صدى):

أزاح رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم الستار عن الدور المؤثر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وصول المملكة والكويت إلى اتفاق بشأن المنطقة المقسومة.

وأضاف الغانم:” الأمير محمد بن سلمان قال لي إنه يعتبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمثابة والده، وطلب مني أن يكون حاضراً وشاهداً على الاتفاقية”.

وأبان الغانم:” نقلت للشيخ صباح تحيات ولي العهد”، موضحا:”طلب مني الشيخ صباح أن يحضر كذلك تحقيقاً لرغبة ولي العهد الذي قال الغانم إنه كان كويتياً سعودياً قبل أن يكون سعودياً كويتياً”، مردفا:” الأمير محمد بن سلمان أنهى الكثير من المشاكل العالقة بقراراته الشجاعة والحاسمة”.