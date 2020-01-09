بالفيديو.. تعرف على الدور المؤثر للأمير محمد بن سلمان باتفاق المنطقة المقسومة
أزاح رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم الستار عن الدور المؤثر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وصول المملكة والكويت إلى اتفاق بشأن المنطقة المقسومة.
وأضاف الغانم:” الأمير محمد بن سلمان قال لي إنه يعتبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمثابة والده، وطلب مني أن يكون حاضراً وشاهداً على الاتفاقية”.
وأبان الغانم:” نقلت للشيخ صباح تحيات ولي العهد”، موضحا:”طلب مني الشيخ صباح أن يحضر كذلك تحقيقاً لرغبة ولي العهد الذي قال الغانم إنه كان كويتياً سعودياً قبل أن يكون سعودياً كويتياً”، مردفا:” الأمير محمد بن سلمان أنهى الكثير من المشاكل العالقة بقراراته الشجاعة والحاسمة”.
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