إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع الترجمة الفورية لخطب الحرمين

نايف السالم(صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الخميس، أن الرئيس العام، الدكتور عبدالرحمن السديس، أصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب ‎المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها: ” أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قراراَ بإعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة وعضوية كل من: معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ( العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ) رئيس اللجنة ” .

وأضافت: ” الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل (مدير جامعة أم القرى). الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي ( مدير الجامعة الإسلامية ) (المكلف). الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني ( مدير جامعة طيبة ). الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ). فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ) ” .

وتابعت: ” فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعقيلي ( إمام وخطيب المسجد الحرام ). الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم النوفل (عضو هيئة التدريس، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الإمام محمد بن سعود). الدكتور أحمد بن عباس عويضه (أستاذ مشارك في قسم اللغات الأوروبية وآدابها بجامعة الملك عبدالعزيز ) ” . الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني (وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية ) ” .

واستطردت رئاسة شؤون الحرمين: ” فضيلة الدكتور خالد بن محمد السبيعي ( رئيس الهيئة الاستشارية ). الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي ( الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي ). فضيلة الشيخ سلمان بن صالح المقوشي ( وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية ). الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي ( وكيل الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية ) ” .

وواصلت:” الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي ( وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون الفنية ). المهندس بندر بن محمد الخزيم ( الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية ). المهندس وسام بن محمد مقادمي ( مدير الأكاديمية الإلكترونية بالمسجد الحرام ). الأستاذ عماد بن طه باعقيل ( مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة ) “.

وأكدت الرئاسة، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من رعاية ولاة الأمر – حفظهم الله – بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبناءَ على التوجيهات المسددة لحكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله لإبراز رسالة الحرمين الشريفين وترجمتها، وتقديم منظومة من الخدمات العلمية والتوجيهية والعمرانية والخدمية الراقية التي تيسر على الحجاج والمعتمرين والزائرين أداء نسكهم وعبادتهم بكل يسر وسهولة.