أمانة الجوف تطلق مشروع تركيب أنظمة الاستشعار الذكية

فاطمه الرويلي(صدى):

أطلقت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع شركة سديم العالمية مشروع تركيب أنظمة الاستشعار الذكية وذلك في ٢٠ / ٤ / ١٤٤١ هـ الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ بهدف تنمية وتطوير منطقة الجوف ابتداء من مدينة سكاكا حتى المحافظات التابعة لمنطقة الجوف لتحقيق أعلى المعايير البيئية ورفع مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين.

فاطمه الرويلي(صدى)

كما قامت الأمانة بتركيب أجهزة سديم للاستشعار المباشر للسيول والأمطار ومراقبة وتنظيم حركة المرور وذلك لضمان سلامة المواطنين والاستجابة للأزمات والكوارث بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ان هذا المشروع يغطي المواقع الحرجة من تجمع المياه خصوصا في مواسم الأمطار كما يسعى المشروع للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة والسلامة، وتحقيق الإدارة الذكية لمرافق الأمانة والتحكم بكافة مكوناتها في الزمن الفعلي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتحقيق التميز في الاداء البلدي تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ .

في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي امير منطقة الجوف ، وسمو نائبه ، – حفظهم الله – ومتابعة وتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .

وتعد سديم بانها شركة متخصصة بالأنظمة الذكية للاستشعار والناشئة من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حيث بدأت في عام ٢٠١٠ كمجموعة بحثية وتعتبر الشركة الرائدة عالميًا في رصد مياه الأمطار والسيول والحركة المرورية معاً في المناطق الحضرية من خلال تقنية فريدة من نوعها تعتبر التقنية الوحيدة في العالم التي تضم عدة براءات اختراع في هذا المجال. بالإضافة الى ذلك تم تطوير أنظمة لاستشعار الحالة البيئية ومراقبة جودة الهواء.

حيث تعمل هذه الأنظمة بالطاقة الشمسية والبرمجيات القائمة على الذكاء الصناعي وتقوم بالتواصل مع بعضها ونقل البيانات من خلال شبكات لا سلكية لتصل الى المستخدم ويتمكن من عرضها على منصة الخرائط الجغرافية التي توفرها الشركة بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول وشاشات ال إي دي LED screens للعرض المرئي.

كما يتم عرض بيانات أجهزة الاستشعار في الوقت الفعلي على منصة سديم للعرض المرئي التي توفرها لعملائها لتمكنهم من عرض المعلومات والمؤشرات اليومية في الوقت الحقيقي، وإعداد التقارير الخاصة بالفيضانات والحركة المرورية.

من جهته عبر الدكتور أحمد دحوة مدير شركة سديم العالمية عن رأيه في هذا التعاون بمدى حرص أمانة منطقة الجوف الدائم والمستمر للمضي قدماً لتوفير الأفضل لتحسين مستوى الخدمات في منطقة الجوف.

كما تعد أمانة منطقة الجوف من الأمانات التي كان لها السبق في اقتناء هذه التقنية وبعون الله ستساهم في الحد من الأضرار المصاحبة لمياه الأمطار والسيول وتمكن الأمانة ومنسوبيها من اتخاذ الإجراءات اللازمة في السيطرة على المخاطر وإدارة الحدث بكفاءة عالية ووقت قياسي.

بالإضافة الى ذلك فنحن في تعاون مستمر مع امانة الجوف لتوفير الحلول الابداعية الأخرى من “سديم” للحصول على البيانات اللازمة للمساهمة في دعم برنامج التحول الرقمي للأمانة فيما يخص الأنظمة الاستشعارية.