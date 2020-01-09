بالفيديو.. صحافي عراقي يجلد «الشابندر» على الهواء بعد تصريحاته المسيئة للمملكة

بغداد(صدى):

قصف الصحافي العراقي أنور الحمداني جبهة السياسي العراقي غالب الشابندر بعد تصريحاته المسيئة للمملكة، قائلا:” يكفي المملكة إنها بلاد الحرمين وشعبها لم يعبد إلا الله عز وجل.. أما أنتم فقد كنتم خدم وعبيد لإيران”.

وأضاف الحمداني خلال تصريحات تليفزيونية:” يكفي المملكة مواقفها العروبية علي شاربك وشارب إيران التي تقف خلفك”، مبينا:” حكومة المملكة حولت الصحراء لذهب”.

وهاجم الحمداني الشابندر، قائلا:”وصلتوا شعبنا للمشاريع الإيرانية الهدامة التي تهدف لخراب الشعوب من خلال التوغل الطائفي كما يحدث في العراق”.