بالفيديو.. صحافي عراقي يجلد «الشابندر» على الهواء بعد تصريحاته المسيئة للمملكة
قصف الصحافي العراقي أنور الحمداني جبهة السياسي العراقي غالب الشابندر بعد تصريحاته المسيئة للمملكة، قائلا:” يكفي المملكة إنها بلاد الحرمين وشعبها لم يعبد إلا الله عز وجل.. أما أنتم فقد كنتم خدم وعبيد لإيران”.
وأضاف الحمداني خلال تصريحات تليفزيونية:” يكفي المملكة مواقفها العروبية علي شاربك وشارب إيران التي تقف خلفك”، مبينا:” حكومة المملكة حولت الصحراء لذهب”.
وهاجم الحمداني الشابندر، قائلا:”وصلتوا شعبنا للمشاريع الإيرانية الهدامة التي تهدف لخراب الشعوب من خلال التوغل الطائفي كما يحدث في العراق”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90742 ] نشر منذ 24 دقيقة
احسنت بارك الله فيك .. لقد سفيته الملّْ والقمته الحجر ..
.. عفيه عليك ياعربي اصيل ..