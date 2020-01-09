بلدية خميس مشيط تنفذ 186جولة رقابية ميدانية ضمن حملة الرقابة البلدية

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أنه تم إغلاق ومخالفة 60 منشأة صحية و مهنية مخالفة وإنذار 33 منشأة آخرى وذلك من خلال الجولات الميدانية التي نفذها مراقبوا البلدية خلال الأسبوع الماضي و التي بلغت 186 جولة على المنشأت الصحية والمهنية.

وقد بين آل خويلد أن البلديات الفرعية تمكنت من مصادرة 296 كجم من اللحوم والفواكة والخضروات والمواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر وأكثر من 25 لتر من زيوت القلي التالفة والمعاد إستخدامها وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين حيث تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.

منوهاً أن ذلك يأتي تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت إشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين حيث أنه يتم سحب عينات عشوائية وبصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي كما أنه يتم تطبيق كافة اللوائح النظامية حيال من يثبت مخالفته للإشتراطات الصحية والتي لايمكن التهاون بها مطلقاً.