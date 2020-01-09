بالفيديو : عطوان يكذب ويدعي أن «خامنئي» عربي من نسل الرسول الكريم
خرج الصحفي الفلسطيني “عبد الباري عطوان” يكذب ويدعي أن المرشد الإيراني علي خامنئي عربي ومن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال عطوان خلال الفيديو:”من ممكن يكون سيد لا إذا كان عربي .. على خامنئي من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.. تحدث باللغة العربية دون أي أخطاء “.
المقطع المثير للسخرية بادعاءات باطلةمن شخص منافق يسعى خلف جمع الدولارات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90742 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه ..
.. يالك من كاذب افَّاك ياعبد الدينار ..
.. ياغبي الحاخام خامنئك من سلالة كسرى يا معتوه ، ولا يدانيك وأكره مايشوف العرب ولا يتكلم العربيه من كرهه للعرب وإستحقاره للعربيه..
.. إفهم يابهيم ، ياعبد الحاخام خامنئي .. يا أعمى البصيره ، هذا الطاغوت المجوسي الكريه ، يكرهك ويكره العرب ويدعس على خشمك إستحقاراُ وإذلالاً لك ولأمثالك ، يا منافق ..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4692 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههه طقعان.. شف وجهة واغسل يدك 😅😅😅
حمد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 14 دقيقة
عبدالباري قطوان