بالفيديو : عطوان يكذب ويدعي أن «خامنئي» عربي من نسل الرسول الكريم

طلال الضوي(صدى):

خرج الصحفي الفلسطيني “عبد الباري عطوان” يكذب ويدعي أن المرشد الإيراني علي خامنئي عربي ومن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال عطوان خلال الفيديو:”من ممكن يكون سيد لا إذا كان عربي .. على خامنئي من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.. تحدث باللغة العربية دون أي أخطاء “.

المقطع المثير للسخرية بادعاءات باطلةمن شخص منافق يسعى خلف جمع الدولارات .