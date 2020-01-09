بالفيديو.. «عمدة تاروت» يكشف معلومات جديدة عن الإرهابي المضبوط في القطيف

عادل الحربي(صدى):

علق عمدة تاروت عبدالحليم آل كيدار على اعتقال المطلوب الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، بالقطيف شرقي البلاد، قائلا: ” اعتقال الأجهزة لـ “آل عمار ” يعتبر إنجاز أمني كبير”.

وأوضح آل كيدار خلال حواره بقناة الإخبارية:” آل عمار أرعب أهالي العوامية والقطيف وتاروت علي مدي سنوات طويلة”، لافتا:” عصابة آل عمار الإرهابية اعتدت على المواطنين بالعوامية، كما أدخلوا السلاح والمخدرات وجعلوها وكرا للإرهابيين”.

وأردف آل كيدار:” عصابة آل عمار استغلوا الدين لتحويل العوامية إلى وكر للتخريب”، لافتا:” كنت ضحية الإرهاب بسبب مواقفي ضد الإرهابيين وحاولت عصابة آل عمار والقديحي تصفيتي كذا مرة فقد أطلقوا 17 رصاصة علي سيارتي ورصاصتين في صدري وسيرت بسيارتي للمستشفى ودمي يسيل مني كي لا أسلم نفسي للإرهابيين”.