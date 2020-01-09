بالصور.. رسومات تكشف عن سيارة سكودا Vision In الاختبارية

نيودلهي(صدى):

كشفت رسومات عن مقصورة Vision In الاختبارية قبل الكشف عنها هذا الشتاء، في معرض Auto Expo 2020 في دلهي، والذي سيستمر بين 5 و12 فبراير القادم، وسيتم عرض الكروس أوفر المدمجة الموجهة للسوق الهندي هناك.

ومن المقرر أن يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام مع قاعدة عجلات MQB A0 التابعة لمجموعة فولكس فاجن؛ فيما ستأتي بمصابيح أمامية مقسمة موجودة أعلى مآخذ هواء جانبية، في حين يساعد غطاء المحرك العضلي على جلب مظهر أكثر قوة للسيارة.

وتحصل السيارة على مقابض أبواب منبثقة، وقضبان سقف، ومصابيح خلفية فريدة، وحروف “Skoda” مضيئة بين المصابيح الخلفية، ومشتت هواء مصنوع من الألومنيوم وجنوط كبيرة الحجم، كما ربطت شركة سكودا بين عناصر التصميم الخارجي بالتصميم الداخلي الفريد.

وتشمل السيارة، لوحة قيادة متعددة الطبقات، ولمسات برتقالية منتشرة في جميع أنحاء المقصورة، كما تتميز السيارة الاختبارية الطويلة التي يبلغ طولها 4.26 متر، بنظام ترفيهي بشاشة عريضة وأزرار وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع تصميم ثلاثي المحاور.