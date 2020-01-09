شاب يغتصب «رضيع» بطريقة مروعة

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة مروعة لقيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا على اغتصاب رضيع في الشهر التاسع من عمره، أثناء تواجده معه لرعايته ما تسبب في إصابته بجروح.

وفي التفاصيل، تركت الأم الطفل رفقة المتهم لحين عودتها من السوق لجلب متطلبات المنزل، داخل منزله لوجود علاقة جيرة بينهم، وتفاجأت حال عودتها بنزيف نجلها من فتحة الشرج.

واكتشفت بعدها قيام الشاب باغتصاب طفلها الرضيع؛ لتقدم بلاغًا ضده، وبعد التأكد من صحة ذلك البلاغ تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واقتياده إلي الشرطة.