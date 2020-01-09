أطعمة تساعدك في الحصول على «بطن مسطح»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد بعض الأغذية الصحية التي تحارب الدهون وتساعدك في الحصول على بطن مشدود ومسطح، ومنها اللوز وهو من المكسرات التي لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية؛ فضلًا عن زيت الزيتون، وهو من أجود أنواع الزيوت التي تحتوي على الدهون الصحية التي لا تسبب تراكم الدهون.

ومن بين الأطعمة، البقول وأهمها الفول والفاصوليا حيث تحتوي على بالبروتين والألياف الطبيعية التي تزود الجسم بحاجياته دون أي دهون مزعجة؛ بالإضافة إلى الزبادي والسبانخ وهي مصدر جيد للمعادن التي تغذي الجسم.

ويعد الشوفان غذاء مثالي لمن يرغبن في الحصول على بطن مسطح وجسم رشيق؛ بينما البيض غني بالفيتامين ب12 الذي يساعد على حرق الدهون التي تتراكم في البطن، أما الحبوب الكاملة من المصادر الغذائية الصحية التي تزود الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الضرورية للعمليات الحيوية.