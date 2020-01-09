شاهد فيديو للتاريخ.. «السادات» فضح ألاعيب إيران وعلاقتها بإسرائيل

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حذر الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، من ألاعيب إيران ومطامعها خاصةً بعد وصول الخميني إلى سدة الحكم؛ كما حذر من علاقة طهران بالاحتلال الإسرائيلي.

وقال أنور السادات، أن إيران في عهد الشاه كانت تصدر 6 ونصف مليون برميل من النفط ودخلها اليومي منه 250 مليون دولار؛ لتبدأ إيران في حكم الخميني في التدخل في شؤون البلاد المجاورة وتدنت أوضاع الشعب الإيراني بعد الرفاهية.

واتهمت إيران مصر بالخيانة عند توقيعها اتفاقية كامب ديفيد لاسترداد أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي؛ متناسية أنها تستورد الأسلحة من إسرائيل وثلث الأغذية؛ ليتضح أن الحرس الثوري الإيراني هو الخائن والذي يعقد صفقات عسكرية وتجارة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.