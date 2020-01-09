5 نصائح تجنبك الشعور بآلام الحلق صباحًا.. تعرف عليها

أميرة خالد(صدى):

يعاني بعض الأشخاص في فصل الشتاء، من آلام الحلق عند الاستيقاظ من النوم، ولكن سرعان ما يختفي بعد مرور بضعة ساعات، ليتجدد مرة أخرى في صباح اليوم التالي.

ويعاني المصابين بآلام الحلق، من عدة أعراض منها “صعوبة في البلع وآلام الأذن و تراكم البلغم في الحلق والصدر وانسداد الأنف”.

وقدم خبراء 5 نصائح للتغلب على آلام الحلق وهي: “الإكثار من تناول المشروبات الدافئة قبل الخلود إلى النوم.وتناول كميات وفيرة في المياه يوميًا، خاصةً قبل النوم، للقضاء على مشكلة جفاف الفم و تنظيف الأنف قبل الذهاب للنوم، لحمايتها من الانسداد”.

كما ينصح مرضى الجيوب الأنفية بضرورة المواظبة على تناول الأدوية المضادة للحساسية قبل الخلود إلى النوم، لتجنب الشعور بآلام الحلق عند الاستيقاظ وعدم التعرض للهواء البارد قدر المستطاع، وغلق النوافذ أثناء النوم”.