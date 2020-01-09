صديق نانسي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة علاقة القتيل بأسرتها

بيروت(صدى):

خرج المسئول الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، وصديقها إيلي أبو نجم، عن صمته ليوضح حقيقة الصورة المتداولة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها برفقة زوجها وشخص آخر تم الترويج لهويته على أنه الشاب الذي اقتحم منزلها قبل أيام بغرض السرقة.

وأبان “أبو نجم”، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم في حين أن هذه الصورة تعود لي وأنا المسئول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة.. اقتضى التوضيح”.

وكان فادى الهاشم، زوج نانسي عجرم، والشاب محمد حسن الموسى، تبادلا إطلاق النار بعد اقتحامه للمنزل، حيث كان يحمل سلاحًا، ولم يقبل بالنقود التي عرضها عليه للمغادرة، فأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلًا.