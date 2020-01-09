بالفيديو.. مبارك الدبوس يخطف «بيرق المؤسس» في لون الصفر

خالد الظفيري(صدى):

حصل مالك الإبل الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس على المركز الأول في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

ومن جهته، عبر دبوس الدبوس عن سعادته الغامرة بالفوز، مبينا أن المنافسة كانت قوية ومثيرة في فئة 100 بيرق الملك.

وأضاف الدبوس:”نحن جاهزون دائمًا للمنافسة، ويكون هدفنا دائمًا المركز الأول”، موضحا أن المركز الأول محسوم:”إذا خرجت ندر الصفر من المزرعة فتأكدوا أن مركزها الأول ومتصدرة المنصة لا محالة”.

وأكد الدبوس أن شراءه لمنقية محمد بن فهاد بن جخدب يعتبر نقلة نوعية وقفزة للأول، مشيرا:”ابن جخدب صاحب نظرة ثاقبة وهو أخ وصاحب نوادر، كما أننا عززنا المنقية بمشتريات أخرى”.