وظائف شاغرة في شركة ساتورب

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عن وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس كهرباء أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة قائد فريق المعدات الدوارة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

ومهندس مراقبة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة التحكم، أو أي مجال هندسي ذي الصلة، مفتش منطقة- صيانة المعدات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

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