ترامب: «صادقت للتو على عقوبات إضافية على إيران»

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لديه شبهات معينة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

ولفت ترامب إلى أن الاتفاق النووي جعل إيران تنفق أموالاً طائلة على الأنشطة الإرهابية في المنطقة، مبينا أنه صادق للتو على عقوبات إضافية على إيران.

ومن المقرر أن الرئيس دونالد ترمب سيطلب من الحلفاء إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، بعد الغارة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.