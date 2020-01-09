تفاصيل صادمة لتعرض مواطنين للنصب من شركة سيارات في مكة

نايف السالم(صدى):

كشف مواطنون عن تعرضهم للنصب والاحتيال من شركة سيارات بمكة بعدما جذبتهم بعروض مغرية مثل الأسعار المخفضة والتحمل الضريبة المضافة دون أن يحصلوا على السيارة على الرغم من دفعهم المبالغ المالية المطلوبة .

وقال المواطن عبد العزيز أحد المتضررين خلال لقاء في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “قرأت إعلان تحت عنوان ” خلي الضريبة عيلنا” وكان فرق عن سعر الوكالة ما يقارب 7 آلاف ريال وتوجهت إلى فرع الشركة ومقرها في شارع رئيسي وتبين تواجد السيارات”.

وتابع: أعطتهم نحو 79 ألف وأخبروني أنني سأستلم السيارة بعد أسبوعين وبعد ذلك عندما سألتهم “أين السيارة” ماطلوا واكتشفت مؤخرا أنهم مجرد موزعين ويتعاملون مع الوكالات بالسيارة والسيارتين.

وأضافت أم أحمد إحدى المتضررات أن الشركة أخبرتهم أنهم سيتسلمون السيارة بعد 27 يوم إلا أنه مر حتى الآن 4 أشهر دون حصولهم على السيارة . مشيرة إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى المحكمة.

وقال ماهر أحد المتضررين أنه اكتشف أن الشركة مجرد نصب واحتيال مشيرا إلى أنه وقع معهم عقد بـ 95 ألف ولم يسددوا ما عليهم من عقود.