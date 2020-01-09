بدون مكبرات صوت.. نظام أوديو جديد يبهر عشاق السيارات 

أعلنت الشركات التقنية كونتيننتال وSennheiser عن تطوير نظام اوديو ثوري للسيارات لا يستخدم مكبرات صوت، حيث أسمته Ac2ated Sound.

وتبين أن النظام يأخذ إلهامه من الآلات الوترية التي تستخدم الأجسام الخشبية لتوليد التردد الصوتي، بالإضافة إلى أنه يأتي ببرمجيات مطورة له خصيصا لتوليد التردد من سطوح السيارة، مع نقل موجات الصوت لألواح داخلية تنقل الصوت بعد ذلك إلى المقصورة.

واتضح أن النظام الجديد يوفر “تجربة صوتية طبيعية بشكل مذهل” وكأنك جالس في قاعة موسيقية، وأن الصوت يغمر الركاب بشكل واقعي وتفصيلي جدا.

وحول مميزات النظام الأخرى، أنه أخف وزنا بكثير من أنظمة الصوت التقليدية التي تزن 40 كيلوجرام في المتوسط، بالإضافة إلى أنه أصغر من الأنظمة التقليدية بـ 75-90% لاعتماده على سطوح الداخلية المتوفرة بالفعل.