بعد وفاة طفل..«إيكيا» تدفع 46 مليون دولار

ستوكهولم(صدى):

دفعت شركة الأثاث السويدية العملاقة “ايكيا” 46 مليون دولار إلى عائلة طفل من كاليفورنيا إثر سقوط خزانة عليه من أحد المنتجات التي تصممها الشركة.

وتوفي الطفل في مايو من العام 2017، بعد أن وقعت خزانة إيكيا “مالم” الشهيرة على رقبته، ما أدى إلى إصابات كبيرة تسببت في اختناقه.

وقالت فيلدمان شيبارد، الشركة القانونية التي تمثل عائلة دوديك، إن التسوية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقضايا القتل الخطأ للأطفال. كما أكد المتحدث باسم “إيكيا” حقيقة التسوية التي بلغت قيمتها 46 مليون دولار.

في حين قال المتحدث باسم إيكيا إنه “رغم عدم وجود تسوية يمكن أن تغير الأحداث المأساوية التي أودت بنا إلى هنا، من أجل الأسرة وجميع المعنيين، نحن ممتنون أن هذه الدعوى وصلت إلى حل”، مضيفاً أن سلامة المنتج “تعد أولوية قصوى بالنسبة لشركة إيكيا، وهي في أساس عملية التصميم كل يوم. مرة أخرى، نقدم أعمق تعازينا للأسرة”.

وكانت قد دفعت “إيكيا” أيضاً في العام 2016، 50 مليون دولار لعائلات 3 أطفال قتلوا بسبب خزانة “مالم”، لتوافق الشركة بعد ذلك على إعادة تصميم المنتج وفقاً لمعايير سلامة أعلى.

وقالت فيلدمان شيبارد، الشركة التي مثلت العائلات في الحالات السابقة، إنه رغم عمل إيكيا على إعادة تصميم المنتج، “لا يزال هناك الملايين من نماذج الخزانة بالتصميم القديم غير الآمنة في منازل المستهلكين في جميع أنحاء العالم”.