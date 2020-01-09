صورة نادرة لأبناء الملك فيصل وهم صغار
كشفت صورة نادرة، اليوم الخميس، عن أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وهم أطفال صغار.
وأظهرت الصورة، التي نشرها حساب أبناء الملك فيصل عبر موقع تبادل الصور ” إنستجرام “، الأمراء خالد وتركي الفيصل، حفظهما الله، فضلًا عن الأمراء سعود وسعد وعبد الرحمن وبندر الفيصل، رحمهم الله؛ بالإضافة إلى الدكتور رشاد فرعون، وعبدالقادر إدريس، رحمهم الله.
زاير[ عدد التعليقات: 2574 ] نشر منذ 30 دقيقة
صورة من صور التغريب الفكري بداية من أبناء الملك فيصل (من تشبه بقوم فهو منهم ).
بندر الخالدي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يقطع جنس المراخين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90721 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يرحم الملك فيصل ويرحم الحي والميت من ابنائه .. آمين ..
.. اول ماشفت الصوره ، عرفت رشاد فرعون ، طبيب الملك فصل ومستشاره ، رحمهما الله رحمة واسعه.. آمين..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90721 ] نشر منذ 10 دقائق
…….. الملك فيصل ………. .