صورة نادرة لأبناء الملك فيصل وهم صغار

عادل الحربي(صدى):

كشفت صورة نادرة، اليوم الخميس، عن أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وهم أطفال صغار.

وأظهرت الصورة، التي نشرها حساب أبناء الملك فيصل عبر موقع تبادل الصور ” إنستجرام “، الأمراء خالد وتركي الفيصل، حفظهما الله، فضلًا عن الأمراء سعود وسعد وعبد الرحمن وبندر الفيصل، رحمهم الله؛ بالإضافة إلى الدكتور رشاد فرعون، وعبدالقادر إدريس، رحمهم الله.