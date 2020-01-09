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صورة نادرة لأبناء الملك فيصل وهم صغار

صورة نادرة لأبناء الملك فيصل وهم صغار
عادل الحربي(صدى):

كشفت صورة نادرة، اليوم الخميس، عن أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وهم أطفال صغار.

وأظهرت الصورة، التي نشرها حساب أبناء الملك فيصل عبر موقع تبادل الصور ” إنستجرام “، الأمراء خالد وتركي الفيصل، حفظهما الله، فضلًا عن الأمراء سعود وسعد وعبد الرحمن وبندر الفيصل، رحمهم الله؛ بالإضافة إلى الدكتور رشاد فرعون، وعبدالقادر إدريس، رحمهم الله.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2574 ] نشر منذ 30 دقيقة

صورة من صور التغريب الفكري بداية من أبناء الملك فيصل (من تشبه بقوم فهو منهم ).

[ عدد التعليقات: 90721 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يرحم الملك فيصل ويرحم الحي والميت من ابنائه .. آمين ..

.. اول ماشفت الصوره ، عرفت رشاد فرعون ، طبيب الملك فصل ومستشاره ، رحمهما الله رحمة واسعه.. آمين..

[ عدد التعليقات: 90721 ] نشر منذ 10 دقائق

…….. الملك فيصل ………. .

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