فنانة سورية تعلق على جريمة منزل نانسي عجرم :«أنا مع العدالة والحق»

دمشق(صدى):

عبّرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن غضبها من تفشي العنصرية في التعليقات المتبادلة بين اللبنانيين والسوريين، على الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وقالت الممثلة شكران إن ليس كل ما يحدث في لبنان يجب أن ينسب للسوريين، فالبعض موجود بغرض العلاج أو أسباب أخرى.

وأشارت إلى أن أي شيء يقع في سوريا من أحداث ينعكس على لبنان والعكس صحيح، منوهة بأن ملايين الدولارات للسوريين بالبنوك اللبنانية العزيزة محجوز عليها.

وأضافت الممثلة أنها تقف إلى جانب العدالة والحق، إلا أنه “يكفي مسبات وإهانات وتحقير بحق السوريين في لبنان”.