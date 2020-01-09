«باسيل» يطلب وساطة قطر للحصول على دعم أمريكي لحكومة دياب 

بيروت(صدى):

زار وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الدوحة سرا منذ أيام للقاء مسؤولين كبار، حيث طلب منهم التوسط لدى واشنطن لدعم حكومة حسان دياب.

وأخبر باسيل القطريين أنه سيحصل على سبعة وزراء في الحكومة المقبلة وسيملك الثلث الضامن “الأمريكي”.

وبعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وصلت رسالة واضحة وصارمة إلى باسيل بأن الحزب هو من يشكل الحكومة وهو من يحدد عدد وزراء التيار الوطني الحر فيها وحصرها بخمسة وزراء.