عبدالرحمن بن مساعد: إيران أنهت مسرحيتها مع أمريكا وتتحرك ضد دول المنطقة

علي القحطاني(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الخميس، على صورة متداولة لقائد القوة الجوية العسكرية في الحرس الثوري الإيراني، خلال مؤتمر صحفي في طهران، والتي تفضح أطماع إيران في المنطقة العربية.

وظهر قائد الحرس الثوري الإيراني، وخلفه أعلام المليشيات في العراق واليمن ولبنان وسوريا وفلسطين؛ الأمر الذي يعد رسالة صريحة بأن هذه المليشيات هي يد إيران في المنطقة.

ومن جانبه، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏انتهت مسرحية الرد المباشر على أمريكا.. والآن تحرك إيران من جديد أذنابها ضد دول المنطقة.. الجديد ربما الإعتراف الصريح بهذا من خلال قائد القوات الجوية الإيرانية الذي قال في هذا المؤتمر الصحفي: الخطوات اللاحقة ستتم عبر جبهة المقاومة..واضعًا أعلام أذناب ايران خلفه.. ! “.