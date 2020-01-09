تقنية جديدة تسمح بشحن الجوال لاسلكيا داخل السيارة

وكالات(صدى):

كشفت شركة ناشئة باسم Yank Technologies عن تقنية شحن لاسلكي ثورية جديدة للسيارات في معرض إلكترونيات المستهلك.

وتسمح هذه التقنية بشحن الجوال لاسلكيا في أي مكان بالمقصورة، بدون الحاجة لأي تلامس بين الجوال ولوحة الشحن.كما أن النظام يسمح بشحن عدة أجهزة في ذات الوقت، كما بإمكانه شحن عدة أنظمة ومكونات أخرى داخل السيارات مثل المرايا الجانبية الكهربائية وغيرها.

وأكدت الشركة أن النظام يطلق 0.06 وات فقط لكل كيلوجرام من أشعة الراديو، وبالمقارنة يطلق الجوال 1.1 إلى 1.5 وات لكل كيلوجرام إلى الأذن عند الاستخدام.