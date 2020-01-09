الإطاحة بمهرب «دخان» في منفذ النويصيب قبل توجهه إلى المملكة

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من ضبط مهرب بحوزته كمية من السجائر قبل توجهه إلى المملكة.

وأفادت الأجهزة الأمنية الكويتية أن الجمارك ضبطت مسافرا في منفذ النويصيب بحوزته 400 كرز سجائر وذلك قبل توجه إلى المملكة. مضيفة أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

يشار إلى أن منفذ النويصيب يقع ضمن مناطق محافظة الأحمدي في الكويت، ويقع فيها مركز حدودي لدولة الكويت من الجهة الجنوبية مع المملكة العربية السعودية, و يبعد 103 كيلومترات جنوب الكويت.