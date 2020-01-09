وزير الخارجية: ‏سعيد بزيارة تونس الخضراء وتربطنا بها علاقة تاريخية

عادل الحربي(صدى):

علق وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، على زيارته التي أجراها إلى دولة تونس، اليوم الخميس، برفقة الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان وزير الدولة للشؤون الإفريقية.

وقال الأمير فيصل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” سعيد بزيارة تونس الخضراء التي تربطها بالمملكة علاقة تاريخية راسخة منذ وقوف الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جانب حركة التحرير، وسنعمل بتوجيه من القيادتين إلى تعميق التعاون والمضي بالعلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب “.

وفي السياق نفسه، نقل وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كما سلم سموه للرئيس التونسي دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة.