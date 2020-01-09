بـ33جناح..مرسيدس تطرح سيارة خيالية من فيلم أفاتار

برلين(صدى):

أعلنت مرسيدس عن إطلاق سيارة تجريبية جديدة هي Vision AVTR الخيالية الجديدة التي تأتي من وحي سلسلة أفلام أفاتار الخيالية.

وقالت الشركة إن السيارة الجديدة التي أطلقتها تتمتع بتقنيات مستقبلية عديدة تتركز في عدم توفر عجلة قيادة في السيارة أو أزرار تقليدية حيث إن بدل عجلة القيادة يوجد مقود بيضاوي الشكل يمكن للسائق من خلال التحكم في السيارة.

كما أن المقبض الجديد للتحكم في السيارة Vision AVTR يمكنه قياس نبض السائق وقياسات جسمه الأخرى ويمكن قيادة السيارة بصورة ذاتية كذلك بدون الحاجة لتدخل السائق في قيادتها. كما تأتي العجلات في السيارة بتصميم يشبه الكرة مما يمكنها بالسير للأمام والخلف وللجانبين أو بصورة قطرية بوحي بعض بذورة الشجرة المقدسة في فيلم أفاتار.

ويأتي الجزء الخارجي من السيارة Vision AVTR مزود بأجنحة صغيرة بعدد 33 جناحا تشبه بعض الكائنات الخيالية في كوكب باندورا الذي يوجد في الفيلم.