الهلال يقترب من ضم العليان في الميركاتو الشتوي 

نواف السالم(صدى):

خاطبت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، نظيرتها في التعاون، للتفاوض على شراء ما تبقى من عقد اللاعب مدالله العليان، من أجل تسجيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويستكمل الموسم مع “الزعيم”.

وكان نادي التعاون، تقدم بشكوى رسمية ضد الهلال ومجلس إدارته، بخصوص توقيع مدالله العليان لصالح الزعيم لمدة 3 سنوات قادمة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن العليان دخل في الفترة الحرة من عقده مع الفريق “ستة أشهر”، التي تسمح له التوقيع مع أي فريق آخر، ولكن هناك بند يمنع ذلك، وتحديدًا قبل 3 أشهر من نهاية عقده مع سكري القصيم.