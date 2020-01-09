الفيحاء يرفع رصيده بعد التعادل مع العدالة

ماجد محمد(صدى):

تعادل فريق الكرة بنادي الفيحاء، مع مضيفه العدالة بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز اليو سيسي هدف العدالة في الدقيقة 65، قبل أن يرد نواف الصبحي بهدف التعادل للفيحاء، بصناعة من حمد الجهيم، في الدقيقة 90+3 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز العاشر في ترتيب دوري المحترفين، بينما يأتي العدالة في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، برصيد 9 نقاط.