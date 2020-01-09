2020 يشهد منافسة قوية بين أودي Q9 الجديدة وBMW X7 ومرسيدس بنز GLS

برلين(صدى):

تستعد شركة أودي لإزاحة الستار، عن سيارة SUV أخرى وهذه المرة، ستحمل اسم أودي Q9 وذلك لتنافس كل من BMW X7 ومرسيدس بنز GLS هذا العام.

وأكدت مجلة أوتو بيلد الألمانية أن طراز أودي Q9 سيتم الكشف عنه رسمياً بحلول نهاية العام الجاري؛ فيما كانت قد ذكرت الشائعات أن سيارة أودي Q9 ستحصل على تصميم مستوحى من سيارات الكوبيه، وستكون أكبر وأكثر فخامة من أودي Q8 الحالية.

ومع ذلك، بحسب مجلة أوتو بيلد، سيصبح الطراز SUV لينافس كل من X7 وGLS، لتحصل السيارة على تصميم أكثر تقليدية، وقد توفر مقاعد لـ 7 أشخاص، ومساحة رأس كبيرة.