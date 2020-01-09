بالفيديو.. «الداخلية التونسية» تكشف التفاصيل الكاملة لضبط أسلحة تركية مهربة من ليبيا

تونس(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني عن تفاصيل جديدة بخصوص مصادرة كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا للجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأضاف الحيوني خلال مكالمة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية:” الأسلحة التي تم ضبطها جنوبي البلاد، تركية الصنع، يرجح أنها قادمة من ليبيا، وكانت في طريقها إلى داخل تونس بحوزة عصابات تنشط على الحدود بين البلدين”.

ولفت الحيوني إلي أن الأسلحة تركية الصنع وتم ضبطها في منطقة “بني خداش”، مبينا أنها قادمة من ليبيا في اتجاه تونس وليس العكس.

وأوضح أنه لم يثبت بحسب التحقيقات الأولية أن الأسلحة المتمثلة في 35 بندقية اقتحام من صنع تركي، كانت ستعود إلى ليبيا مرة أخرى.