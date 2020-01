بالفيديو.. فتاة تستعرض مهاراتها القتالية وتخنق مقاتلا حتى فقد الوعي

لقنت فتاة مقاتلا في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) درسا قاسيا بعد استهانته بها واعتقاده أن النساء لا يمكنهن ممارسة الفنون القتالية بشكل جيد.

وانقضت الفتاة على الرجل وتمكنت بمهاراتها من تثبيته من رقبته حتى فقد وعيه، ليتدخل المدرب لمساعدته ويتمكن من إنقاذه .

وكان المقاتل رد على المدرب حين عرض عليه مبارزة الفتاة قائلا: “فتاة؟ هل أنت جاد يا رجل؟”. كما أن آخر عبارة تلفظ بها قبل أن يجد نفسه في قبضة الفتاة، هي: “هل تريدين جلي الصحون؟”.

"A girl? C'mon man… Want to do my dishes?"

Famous last words… #FightLikeAGirlpic.twitter.com/mhZnoXwtW0

— Catch Wrestling U (CWU) (@CatchWrestling) January 6, 2020