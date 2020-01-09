بالفيديو.. سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة غدا الجمعة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، توقعاتها لطقس الغد في جميع أنحاء المملكة؛ حيث توقعت تكون سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأوضحت هيئة الأرصاد، استمرار السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وغرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ” جبل اللوز، علاقان، الظهر “.