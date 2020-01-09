بالصور.. الهلال يواصل تدريباته استعدادًا للوحدة

نواف السالم(صدى):

واصل نادي الهلال عصر اليوم الخميس، مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة نادي الوحدة مساء يوم بعد غد السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على الجانبين الفني والتكتيكي وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل؛ فيما تخلل المران تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل، كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب سالم الدوسري تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية، والذي سيحتاج إثره برنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع.