مشهد مؤثر لسكان قرية ساديو ماني بالسنغال أثناء تتويجه كأفضل لاعب أفريقي

طلال الغامدي(صدى):

حصل نجم نادي ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، أمس الأربعاء، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، في حفل ضخم أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة لتوزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف ” .

وفي السياق ذاته، كشف مشهد مؤثر عن سكان قرية ساديو ماني بالسنغال مساء أمس، والتي تسمى قرية ” Bambaly ” وهم يراقبونه أثناء تسليم جوائز أمم أفريقيا.

جاءت اللقطة كتعبير من أبناء القرية عن حبهم وإخلاصهم للاعب الذي لم ينس قريته أبدًا وعمل على إنهاء معاناتها وتطويرها؛ حيث بنى مدرسة في قريته، و مستشفى وملعبًا، كما يعطي كل عائلة 100 دولار شهريا، ويوفر ملابس مجانية للأطفال المحتاجين.