مريض يفترش على البلاط بمستشفى أحد بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة متداولة مريض يفترش على البلاط في قسم الطوارئ بمستشفى أحد، وجاءت بعد المريضة المنومة خارج طوارئ مستشفي أحد، مما أثارت استياء وغضب رواد السوشيال ميديا في المملكة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين في صحة المدينة بضرورة توفير أسرة للمرضى في مستشفى أحد، بالإضافة لزيادة عدد الأطباء في المستشفي.

ولاقت الصورة تداولا واسعا بمواقع السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات عليها للمطالبة بالاهتمام بالمنظومة الصحية في مستشفيات المملكة وإعادة هيكلتها من خلال توفير عدد مناسب من الأسرة للمرضى كي يتلقوا الرعاية الصحية على النحو المطلوب.

ومن جانبه، قال مغرد:” تعمدت الدخول متقمصا شخصية مريض فحقيقة لايوجد إلا طبيب واحد مقابل 187 مريض في الطوارئ لا أعلم هو قصور من إدارة المستشفى أم من الوزارة!”.