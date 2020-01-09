بالفيديو..تجار الجسد يستغلون مواطنات في «غرف الدردشة» لتحقيق أرباح خيالية

خاص(صدى):

تتعرض الفتيات لاستغلال الجنسى من قبل المواقع وشركات تطبيقات الدردشة الفيديو والذى أسفر عن وقوع بعضهن فريسة لذئاب بشرية لتلبية رغبات تجار الجسد والضحك عليهن واستدراجهن لممارسة الفاحشة عبر غرف “الشات”.

ويتعرضون بعد ذلك للابتزاز بلقطات الفيديو الملتقطة لهم عبر كاميرات الحاسب الآلي وفى النهاية إما تنفيذ ما يبتزون لأجله أو الفضيحة.

وفي هذا السياق رصدت ” صدى ” من خلال إعلانات لتطبيقات دردشة يتم الترويج لها عبر الشبكة العنكبوتية، مجموعة من الفتيات يقمن بالإغراء والاختفاء بطرق ملتوية وغير أخلاقية لجذب الشباب والمراهقين.

واتضح انه يتم اغراء الشباب من خلال إعلانات غرف الدردشة عن طريق الفتيات حيث يظهرن في أوضاع مخله ويتفوهن بكلام فاحش لا ينم للتربية الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع ولا يعرفن أنهم مجرد وسيلة لهذه الشركات للحصول على أرباح خيالية.

ويأتي دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في التصدى للفتيات الذين يقمن بالإغراء والنصب على الشباب من خلال إغراء الفتيات بالحصول على مميزات عديدة.