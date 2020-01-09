على الهواء مباشرة..زوج ممثلة يكشف عدم إجادتها الطهو (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري وزوجها الفنان نواف العلي أثناء حلولهما ضيفين على برنامج “ليالي الكويت” الذي يعرض على شاشة قناة دولة الكويت.

وأشار العلي ممازحاً إلى أن زوجته لا تجيد الطهو مؤكدا أنها نادراً ما تقوم بتحضير الطعام.

وقال أنه لا يتردد في تحضير طعامه بنفسه وأنه لا يكلفها بأمور يمكنه القيام بها، حيث وأثار الفيديو جدلاً كبيراً بين المتابعين معربين عن استغرابهم عدم إجادة الممثلة تحضير الطعام لعائلتها.